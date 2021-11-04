رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة شيكاغو الأمريكية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئـيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا راشد - نائب رئيس جامعة شيكاغو الأمريكية للشئون التعليمية والأكاديمية، والدكتورة ميـس أبو حجاب ـ مدير قطاع التعليم والمنح بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لبحث سبل التعاون بين جامعتي الإسكندرية وشيكاغو، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال المنح الدراسية لطلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكذا أوجه التعاون المستقبلية الممكنة بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

وقد أكد الدكتور قنصوه خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على توطيد أواصر التعاون مع جامعة شيكاغو، والتنسيق بين الجانبين للتعاون في تخصصات أكاديمية مختلفة، وإنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين، وذلك في إطار إستراتيجية الجامعة فى التوجه نحو تدويل التعليم من أجل المنافسة العالمية.

فيما أكدت الدكتورة دينا راشد أن برنامج ساويرس بجامعة شيكاغو يسعى لإتاحة فرص أكبر للطلاب المتفوقين، من أبناء جامعة الإسكندرية، ومنح درجات علمية مشتركة فى كافة التخصصات، التى سوف تثمر عنها الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور أسامة العادلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح محمود منصور، رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية.