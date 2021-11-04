السجن عامين لعاطل هتك عرض طالبة جامعية بالطريق العام في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة عامين، بعد اتهامه بهتك عرض طالبة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف محمد الجميل، والمستشار عبد الكريم فخري ابو النصر، وسكرتير الجنايات سعد أحمد.

ترجع أحداث القضية رقم 7032 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العطارين يفيد بضبط المتهم عقب قيامه بهتك عرض المجني عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، أنه عقب سير المجني عليها “م.م.م”، طالبة بإحدى الكليات، بعد خروجها من كورس المراجعات وسيرها بالطريق العام، لوصولها إلى وسيلة مواصلات بمنطقة الأزاريطة قام المتهم “م. ب. م”، عاطل، بالاقتراب منها من الخلف وتلامس أجزاء من جسدها فقامت بالصراخ وهجم عليها وضمها إلى صدرة فاستغاثت بالصراخ، وعند سماع المارة صراخها تمكنوا من الإمساك بالمتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.