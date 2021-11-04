الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على ميزانية عام 2021، بتمرير الموازنة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل.

وصوت 61 نائبًا لصالح الموازنة فيما صوت 59 نائبًا ضدها، والمفارقة أن زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، صوت عن طريق الخطأ مع الائتلاف على أحد الأقسام، ليمنحه أغلبية 62 صوتًا إلا أن هذا الخطأ لم يكن ليغير نتيجة التصويت.

وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل تخشى من الفشل في تمرير الموازنة، وهو ما يعني سقوطها، وهو ما تسعى إليه المعارضة بزعامة الليكود، وتمرير الموازنة مؤشر إيجابي على قدرة هذه الحكومة الائتلافية المكونة من ثمانية أحزاب على البقاء.

وبعد تمرير ميزانية 2021، دخلت الهيئة العامة للكنيست في استراحة حتى الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيتم استئناف التصويت على قانون التسويات الاقتصادية والميزانية لعام 2022 بعد فترة الاستراحة.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتمرير الموازنة العامة.. قائلا: "يوم سعيد لإسرائيل! بعد سنوات من الفوضى - شكلنا حكومة وتغلبنا على متغير دلتا، والآن، واعتمدنا الميزانية! نحن نمضي قدمًا بكل قوتنا".

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي تشكل الائتلاف الحالي بموجب اتفاق بينه وبين نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا، بالموافقة على الميزانية عبر حسابه على تويتر وقال "بعد ليلة طويلة ، وافقنا على ميزانية 2021 في الكنيست، أمامنا يوم طويل آخر، ميزانية أخرى للعام المقبل. لقد جئنا لإجراء تغييرات".

وانطلقت في الكنيست الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، المداولات حول مشروع الميزانية المالية للعامين 2021-2022 ومشروع قانون التسوية للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، ويسعى الائتلاف الحكومي إلى تمرير الموازنة خلال الأيام القريبة، وإذا لم يتم ذلك حتى 14 من الشهر الجاري فعندها يتم حل الكنيست.