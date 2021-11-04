المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى يصل أديس أبابا اليوم

يصل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين كل من القوات الحكومية الإثيوبية وقوات تيجراي.

وقال المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي، لوكالة "فرانس برس": يمكن للقوات السيطرة على العاصمة الإثيوبية في غضون أشهر إن لم يكن أسابيع، مؤكدا إحراز قوات الحركة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، مشدداً على ضرورة الإطاحة بالحكومة الحالية.

كما حذر وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثووس من أن البلاد تواجه خطراً وجودياً حقيقياً سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، الحكومة الإثيوبية وقوات الجيش الشعبي لتحرير تيجراي وكذلك إريتريا إلى وقف العنف، محذرة من أن واشنطن تدرس كل الخيارات لممارستها على الأطراف.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إيجاز صحفي ، إنهم ينصحون الأمريكيين بعدم السفر إلى إثيوبيا وكذلك على الأمريكيين هناك المغادرة الآن، مشيرًا إلى أنهم نصحوا الموظفين في السفارة بعدم السفر خارج أديس أبابا.

وكشف برايس عن أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى إثيوبيا بسبب تصاعد العنف ولمتابعة المحادثات مع القادة هناك نافيًا وجود إعلان لديهم عن أي رحلة أخرى له إلى السودان.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أنه على كل الأطراف وقف العنف والبدء بمفاوضات سياسية في إثيوبيا، مؤكدًا أن واشنطن تعمل مع شركاء دوليين لمعالجة الوضع في إثيوبيا.

وأوضح أن أمريكا قلقة بشكل كبير من تصاعد وتوسع العنف في إثيوبيا وحيال وحدة البلاد.

استمرار التحذيرات الأمريكية من وضع إثيوبيا

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب ما وصفته بـ "الصراع المسلح والجريمة واحتمالات حدوث عمليات خطف وعمليات إرهابية في المناطق الحدودية للبلاد".