الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة بائع حصير أثناء دفاعه عن سيدة فى مشاجرة مع سائق توكتوك

مشاجرة
مشاجرة

تعرض بائع حصير للتعدى من قبل سائق توكتوك مستخدما مطواة بالمنوفية؛ وذلك لدفاع الأول عن سيدة من الأهالي كانت قد نشبت بينها وبين سائق التوكتوك مشاجرة على ثمن ـجرة الركوب، مما دفع سائق التوكتوك للتعدى على السيدة بالشتائم قبل التعدي باليد فتدخل بائع الحصير للدفاع عن السيدة إلا أن سائق التوكتوك قام بضربه بمطواة وفر هاربا من المكان.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من لقسم شبين الكوم بإصابة بائع حصير بعد أن قام سائق التوكتوك بالتعدى عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


وأكد أحد أقارب السيدة، ومن شهود العيان أن الحادث وقع اليوم في حي ميت خاقان التابع لمدينة شبين الكوم بالمنوفية، بعد توصيل السيدة من الوحدة الصحية التابعه للحي باتجاه منزلها وطلب منها السائق أجرة زيادة عما يستحقه المشوار، وما أن اعترضت على ذلك فوجه سائق التوكتوك لها إهانات كثيرة، ثم تطور الأمر لاعتداء بالأيدي عليها وسط الشارع.


واستقبل مستشفى شبين الكوم التعليمى بائع حصير مصاب إصابة بالغة بسبب تعدى سائق توكتوك عليه بمطواة، كما لفت أحد شهود العيان إلى أن سائق التوكتوك تمادى في الاعتداء فتدخل بائع الحصير والذي لا ينتمي لأهل البلد، في نخوة وكرامة دافعا عن السيدة، فتعدى عليه سائق التوكتوك بالمطواة وفر هاربا، وتكثف مباحث المنوفية جهودها للقبض على المتهم الهارب.

المنوفية محافظة توك توك تنسيق فصل تحقيق النيابة منزل عرض تعليم

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