للسناجل.. كيف يمر عيد الحب دون التسبب في أضرار نفسية؟

يحتفل الكثيرون بعيد الحب المصري، والذي يصادف اليوم الرابع من نوفمبر من كل عام، حيث يتبادل فيه العشاق رسائل الغرام والهدايا، وفي عالم موازي يسجل هذا اليوم ضغطًا على «السناجل»، لذا نرصد في السطور التالية كيفية قضاء السناجل يوم عيد الحب بدون ضرر نفسي، وفق موقع «ذا صن» البريطاني.

«أكلة حلوة»

يعتبر تناول الأطعمة المفضلة من الأمور التي تزيد من هرمون السعادة، فكل ما عليك هو الذهاب للمطعمل المفضل إليك وطلب الوجبة المحببة لمعدتك.

«قضاء اليوم في اللعب»

تعد ألعاب الفيديو أو البلاستيشن، الصديق الرسمي لـ«السناجل» خلال الاحتفال بيوم الحب، لذا ينصح الخبراء بضرورة قضاء اليوم في ممارسة تلك الألعاب لتجنب الضغط والدخول في حالة اكتئاب.

«بلاش تخرج اليوم ده»

بمجرد نزولك إلى الشارع، ستجد الملابس الزاهية، والهدايا وباقات الورود، لذا ينصح خبراء علم النفس بقضاء يوم عيد الحب، في مشاهدة البرامج أو الأفلام، أو ممارسة الألعاب الإلكترونية.

دراسة: السناجل أقل عرضة للإصابة بالمرض النفسي

في دراسة نشرها موقع «ديلى ميل» البريطانى، أكد عدد من خبراء الطب النفسي أن الاشخاص الغير مرتبطين أقل عرضة للاصابة بالأمراض النفسية.

وأشار الباحثون، من جامعة هارفورد، إلى أن الأرتباط بشريك الحياة يجعلك أكثر تفكيرًا فى رضاء الشريك الآخر من خلال أختيار الهدايا والخوف من الخيانة.

كما أن الشخص الذي لم يحظى بشريك حياة، يستطيع العيش برفاهية أكثر من المرتبطين، ففي الارتباط هناك الكثير من القواعد التي لابد أن تثير عليها مثل حضور المناسبات العائلية للطرف الأخر والمجاملات الزائدة.

«الحياة مستمرة».. شعار يرفعه الكثير من الشباب السناجل

يرفع الكثير من الشباب الذي لم يوفقوا في الحصول على الاستقرار هذا الشعار، هناك البعض من لم يفلحوا في اقتناص شريك حياة، بسبب الكثير من الأسباب والتي أبرزها المشاكل المادية أو عدم تحمل المسئولية في «فتح بيت».