التأمينات تنتهى من صرف معاشات نوفمبر للشريحة الثانية.. غدًا

تنتهي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الخميس، من صرف الشريحة الثانية للمعاشات لمن يحصل على أقل من 2000 جنيه، فى حين تبدأ الشريحة الثالثة لأقل من 3000 جنيه، من الأحد وحتى الإثنين المقبلين، وتأتي باقي الشرائح تباعًا وفقًا لجدول الصرف، لمن لم يتقاضى معاشه من البريد.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصرف معاشات نوفمبر، الإثنين الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

كما وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، باستمرار صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

الرقم التأميني

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

طريقة الاستعلام

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمين

بنك ناصر

وأطلق بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة تطعيم لموظفي البنك وأسرهم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دعمًا لمبادرات البنك المركزي لتوفير كل سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري، في إطار خطة الدولة للتوسع في تطعيم جميع العاملين بها ضد فيروس كورونا وانطلاقًا من حرصها الدائم على سلامة موظفيه.