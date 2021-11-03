الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطلين بتهمة التحرش بفتيات وسيدات بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حجز عاطلين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ على خلفية اتهامهم بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهم دراجة بخارية.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وفى السياق ذاته وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديلات أحكام قانون العقوبات فيما يخص تشديد عقوبة التحرش الجنسى، ونصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت التعديلات على أنه فى حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

حبس تحرش نيابة عاطلين فتيات

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وائل لطفي

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