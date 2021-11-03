8 معلومات عن مشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، مستجدات العمل فى مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» فى سيناء.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتسق مع مكانة تلك البقعة المقدسة الفريدة من أرض مصر لتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، تقديرًا لقيمتها الروحية العظيمة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.​

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام" فى السطور التالية:-

أهم مشروعات الدولة المصرية فى هذه القترة.

يساهم فى وجود 3 ملايين مواطن بسيناء من خلال تعميرها.

تنتهي جميع مشروعات موقع «التجلي الأعظم» مع نهاية عام 2022.

مشاريع التجمعات التنموية وربطها بالمدن وتوصيل التيار الكهربائى مستمرة.

إقامة 14 مشروعًا فى موقع «التجلي الأعظم» فى سانت كاترين، من ضمنها إقامة فنادق جبلية إضافة إلى تطوير المطار.

يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية.

يعمل المشروع على تحسين البيئة العمرانية بالمدينة.

المشروع يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

واطلع الرئيس السيسى أيضًا على مستجدات العمل فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، وشهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال المرافق بالحي الحكومي، والأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلًا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.