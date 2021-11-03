كورونا بالدول العربية: انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بالمغرب ولبنان وفلسطين

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا) المستجد في المغرب ولبنان وفلسطين والكويت مقارنة بما تم تسجيله أمس، فيما ارتفعت الإصابات في الأردن والجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة اليوم 2042 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 868 ألفا و493 حالة، فيما تم تسجيل 15 وفاة بإجمالي 11 ألف و77 حالة، وتماثلت 1473 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 834 ألفا و956 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و981 ألفا و3 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و549 ألفا و987 شخصا.

وشهد المغرب انخفاضا ملحوظا في الإصابات حيث سجلت وزارة الصحة 223 إصابة جديدة بـ(كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 946 ألفا و766 حالة، كما تم تسجيل 6 وفيات بإجمالي 14 ألفا و689 حالة، وتعافت 317 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 927 ألفا و745 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 3 وفيات و290 إصابة جديدة و310 حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، ونسبة الإصابات النشطة 1%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وامتد الانخفاض إلى لبنان، حيث سجلت وزارة الصحة 702 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 643 ألفا و749 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة بإجمالي 8 آلاف و522 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 617 آلاف و676 حالة.

أما في الكويت فسجلت وزارة الصحة 21 إصابة جديدة مقابل 23 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 412 ألفا و752 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفاة ليصل الإجمالي إلى 2462 حالة، بينما سجلت 38 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 409 آلاف و957 حالة.

وفي الجزائر، ارتفعت الإصابات مقارنة بما تسجيله أمس، حيث سجلت اليوم 105 حالات مقابل 83 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 206 آلاف و754 حالة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و931 حالة، وتعافي 78 شخصا بإجمالي 141 ألفا و889 حالة.