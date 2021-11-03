الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إعادة يوم الفرح وغلق الهاتف.. أفكار رومانسية للاحتفال بعيد الحب المصري

عيد الحب المصري
عيد الحب المصري

تستعد بعض السيدات للاحتفال بعيد الحب المصري، الموافق الرابع من نوفمبر، مع الزوج في المنزل، عبر نشر الأجواء الرومانسية، وإقامة سهرات مميزة وديكور مبتكر، وفي السطور التالية، قدم موقع «مترو» البريطاني عدد من الأفكار الرومانسية للاحتفال بعيد الحب وجعله يوما متميزا.

«عشاء رومانسي»

يعتبر تناول وجبة عشاء على ضوء الشموع من الأفكار السريعة والرومانسية أيضًا، كما انه يعد تغير لروتين الحياة، حيث أكد خبراء علم النفس، أن العشاء مع شريك الحياة على ضوء الشموع، من الأمور التي تساهم في تقليل الشعور بالتوتر والضغوط الناجمة عن روتين الحياة اليومي.

«السفر لمكان جديد»

يعد السفر مع شريك الحياة لمكان جديد من الأمور التي تساعد في توطيد العلاقة مع حبيبك، فالماء والهواء النقي كفيلان للإحساس بالرومانسية، وجعل يوم عيد الحب يومًا لا ينسى.

«إغلاق الهاتف»

تسببت التكنولوجيا في إحداث الكثير من الفجوات بين طرفي العلاقة، فيمكن لإغلاق الهاتف وتخصيص اليوم لحبيبك من الأفكار الرومانسية، التي تساعد بشكل كبير في تحسين العلاقة العاطفية.

«بوكية الشوكولاتة»

تعد الهدية الشريك الرسمي ليوم عيد الحب، ووفقًا للكثير من الدراسات، فالشيوكولاتة هي مصدر السعادة للكثير من الفتيات، لذا فبوكية منه يساهم في زيادة هرمون السعادة لهن.

«إعادة يوم الفرح »

يمكن إحياء ذكري يوم الفرح بكافة تفاصيله، فهي من الأفكار الرومانسية التي تساعد في توطيد العلاقة العاطفية، كما يمكن أن تساعد "رقصة سلو" في تخليد ذكرى اليوم.

«باقة الورود»

 من السهل اختيار الورود كحل سريع وسهل لتقديمه كهدية للحبيب في عيد الحب، إلا أنه يجب الانتباه عند اختيارها إلى المعنى الذي يقدمه كل نوع من أنواع الورود، ولكن يظل أفضل انواع الهدايا.

شوكولاته الرومانسية عيد الحب المصري الاحتفال بعيد الحب الافكار الرومانسية شريك الحياة

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