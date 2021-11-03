الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نائب: مصر من أوائل الدول التي انتهجت الإصلاح تحسبًا لتغير الظروف العالمية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن العالم يشهد موجة تضخمية كبيرة، وهناك ارتفاع كبير في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الغذائية، وهذه واحدة من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن مصر تسعى للتعامل مع مختلف الظروف، وأولوياتها واضحة جدًا وهى توفير السلع والخدمات للمواطنين أيا كان سعرها.

قال القطامي في بيان الأربعاء، إن مصر حافظت على استقرار الأسعار طوال الفترة الماضية وخلال عامي 2020 و2021، لكن هناك اليوم أزمة تضخمية عالمية وارتفاع كبير للأسعار سواء في القمح أو المواد البترولية.

ولفت عضو النواب إلى ما قاله وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب إلى أن المالية تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة، بما لا يعرضها لخلل كبير خلال المرحلة المقبلة، ونسعى ألا نفقد الانضباط المالى الذى شهدناه خلال المرحلة السابقة أو أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي.

اختتم القطامي بأن مصر كانت من أوائل الدول التي انتبهت إلى ضرورة إحداث اصلاح اقتصادي ومالي واسع، للتعامل مع هذه الظروف العالمية المتغيرة، ووضع صعب يمر به العالم أجمع دون أن يعرف أحد وقت انتهاء الأزمة.

عضو مجلس النواب فيروس كورونا المواد البترولية الموازنة العامة أسعار الوقود المنتجات الغذائية النائب عمرو القطامي لاصلاح الاقتصادى

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