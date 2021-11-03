محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المول التجاري بمدينة سمسطا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مشروع المول التجاري بشارع 26 يوليو بمدينة سمسطا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على مستجدات وسير الأعمال به، في جولة رافقه خلالها النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وناقش محافظ بني سويف مجمل الأعمال التي تم تنفيذها بالمركز التجاري " المول"،المقام على مساحة 340 متراً "كانت تستغل كسويقة بها باكيات خضار من الصاج"حيث تم إنشاء مبنى مكون من دور أرضى و4 علوي ،يشمل الدور الأرضى 8 محلات تجارية وجراج ، فيما يضم الدور الأول علوي صالة مفتوحة "مول تجاري" بينما تضم الأدوار من الثاني للرابع 15 وحدة إدارية" 5 بكل دور"، وكل دور عبارة عن غرفتين وصالة حمام ومطبخ ، بجانب 2 سلم و2 مصعد.

وشدد المحافظ على الإسراع بالانتهاء من الأعمال المتبقية والتي تشمل تشطيب الواجهة وتركيب الأدوات الصحية وعمل الرصيف الخارجي والبردورات وباقى اللمسات النهائية،لتشغيله ودخوله الخدمة للمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء سمسطا وبما يحقق الارتقاء بمستوى المنطقة واستعادة الشكل الحضاري ويعود بالنفع العام على تعظيم موارد الوحدة المحلية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

و تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بالوحدة الصحية بقرية بدهل،ضمن عدد من مراكز التطعيم التي خصصتها مديرية الصحة للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى المحافظة، تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين ،وذلك في إطار فعاليات حملة (معًا نطمئن..سجل الآن)،والتي دشنتها الحكومة، لتشجيع المواطنين على سرعة تلقي اللقاح، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين من خلال التسجيل على الرابط الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.