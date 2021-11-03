الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المول التجاري بمدينة سمسطا

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مشروع المول التجاري بشارع 26 يوليو بمدينة سمسطا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على مستجدات وسير الأعمال به، في جولة رافقه خلالها  النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، وناصر سيف  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

A73A6189
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وناقش محافظ بني سويف مجمل الأعمال التي تم تنفيذها بالمركز التجاري " المول"،المقام على مساحة 340 متراً "كانت تستغل كسويقة بها باكيات خضار من الصاج"حيث تم إنشاء مبنى مكون من دور أرضى و4 علوي ،يشمل الدور الأرضى 8 محلات تجارية وجراج ، فيما يضم الدور الأول علوي صالة مفتوحة "مول تجاري" بينما تضم  الأدوار من الثاني للرابع 15 وحدة إدارية" 5 بكل دور"، وكل دور عبارة عن غرفتين وصالة حمام ومطبخ ، بجانب 2 سلم و2 مصعد.

وشدد المحافظ على الإسراع بالانتهاء من الأعمال المتبقية والتي تشمل تشطيب الواجهة وتركيب الأدوات الصحية وعمل الرصيف الخارجي والبردورات وباقى اللمسات النهائية،لتشغيله  ودخوله الخدمة للمساهمة في  توفير فرص عمل  لأبناء سمسطا وبما يحقق الارتقاء بمستوى المنطقة واستعادة الشكل الحضاري  ويعود بالنفع العام على تعظيم موارد الوحدة المحلية.

A73A6184
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

و تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بالوحدة الصحية بقرية بدهل،ضمن عدد من مراكز التطعيم التي خصصتها مديرية الصحة للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى المحافظة، تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين ،وذلك في إطار فعاليات حملة (معًا نطمئن..سجل الآن)،والتي دشنتها الحكومة، لتشجيع المواطنين على سرعة تلقي اللقاح، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين من خلال التسجيل على الرابط الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.

بني سويف محلات تجارية الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية سمسطا الموقف التنفيذى

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

أطباء يضعون المنحنى الزمني لانتهاء موجة كورونا الرابعة

مفاجأة.. «دبور الإسماعيلية» كان يستهدف شخص آخر وترك له رسالة تحذير

«الصحة» تطالب أولياء الأمور تعليم أبنائهم 4 عادات لتجنب عدواهم بكورونا

«تطبيق على الموبايل».. أبرز المعلومات عن أول جواز سفر إلكتروني صحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويهدم منزلين بالضفة الغربية

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل