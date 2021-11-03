انعقاد لجنة الوفيات والمضاعفات برئاسة وكيل وزارة الصحة بالسويس

انعقدت لجنة الوفيات والمضاعفات، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان.

وناقش الاجتماع حالات الوفيات خلال الفترة الماضية، من خلال إجراء عمل مناقشة علمية للحالات لتقييمها.

وتنعقد لجنة الوفيات بشكل دوري لدراسة حالات الوفيات ومتابعة تنفيذ البروتوكولات العلاجية وفقًا للأسس الطبية العلمية.

وكانت لجنة الوفيات والمضاعفات بالسويس، قد اجتمعت نهاية سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، لمناقشة حالات الوفيات بمستشفى السويس العام خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع الحالات لتقييمها، ودراسة الأسباب للتوصل لأوجه القصور وعرض مقترحات للحلول.

وفي ختام الاجتماع، فقد أوصت اللجنة بتكليف مدير المستشفى بمتابعة جداول تشغيل الأقسام ومتابعة التزام الأطباء وكذلك التوجيه بعمل منظومة موحدة للاستدعاء وعمل جداول احتياطية للتشغيل والاستدعاء في حالات الطوارئ والكوارث.

ويستقبل مستشفى السويس العام، بشكل شبه يومي، مصابين خلال حوادث تشهدها الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة، ويرجع ذلك للسرعة الزائدة بخلاف أعمال التطوير التي تجري بطريق السويس الإسماعيلية وطريق السويس العين السخنة.

وتواصل المراكز الطبية في السويس، تطعيم المواطنين؛ للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

استمرارًا لجهود مديرية الصحة بالسويس بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، تواصل جميع نقاط التطعيم بمراكز اللقاح ومراكز الشباب وداخل ديوان عام المديرية وبالعديد من المصالح الحكومية الحيوية أعمال تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وتتم عملية التطعيم بمراكز (العبور - مبارك - التوفيق) من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً يوميًا ويتم التسجيل والتطعيم بمراكز الشباب (المدينة - العمدة - كبريت) من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً يوميًا، إضافة إلى تطعيم المسافرين داخل ديوان عام مديرية الصحة، بالإضافة إلى فرق التطعيم المنتشرة بالمصالح الحيوية.