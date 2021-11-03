تعرف على أوبرا فرنسيس والسلطان التي تنظمها الكنيسة الكاثوليكية بلبنان

قال الأب كويريكو كاليلا من الأخوة الأصاغر، ورئيس دير مار فرنسيس - الميناء – طرابلس بلبنان في تصريحات له، إن أوبرا "فرنسيس والسلطان" أبصرت النور بعد عمل طويل وشاق وذلك بمناسبة الاحتفالات بالمئوية الثامنة لزيارة القديس فرنسيس للسلطان الملك الكامل في دمياط مصر عام 1219 ولوجود الفرنسيسكان في الشرق الأوسط .



وأضاف: "هذه الأوبرا هي الأولى في العالم التي تحكي قصة اللقاء التاريخي الذي يشكل اليوم نموذجاً رائداً للحوارات بين الأديان، وقد ألهم العديد من الفنانين والعلماء للاهتمام بهذا الحدث.

وتابع: "على مسافة ثمانمئة عام، تعتبر رسالة السلام للقديس فرنسيس، التي انطلقت الى العالم من خلال مروره بالشرق الأوسط، نموذجاً لا يزال سارياً ومعاصراً للمشاركة، التسامح، الحوار والأخوة العالمية.

وأكمل: "الموسيقى هي لغة مشتركة بين الجميع وتفسح المجال للمشاركة والحوار كما قد وثقّها البابا فرنسيس في الرسالة البابوية الدورية "كلنا اخوة" و "وثيقة الاخوة الانسانية" التي وقعها مع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب في دبي، فبراير 2019 .

وأردف: "العرض الأول لهذه الأوبرا العالمية سيكون في لبنان 6 نوفمبر 2021 في كنيسة مار الياس – القنطاري بيروت في تمام الساعة 08:00 مساءً و 7 نوفمبر 2021 في كنيسة مار مارون - طرابلس وذلك في تمام الساعة 06:00 مساءً بحضور سلطات دينية (مسيحية ومسلمة) وعلمانية اضافة لحضور ممثلين من عدة سفارات من مختلف انحاء العالم.

واختتم الاب كويريكو كاليلا من الاخوة الاصاغر، و رئيس دير مار فرنسيس - الميناء – طرابلس بلبنان: "هذا الاوبيريت فكرة و تخطيط الأب كويريكو كاليلا نص الاوبيرا هو للبروفيسور بارتولومايو بيروني موسيقى و قيادة الاوركيسترا للأب خليل رحمة من جامعة سيدة اللويزة وبرعاية حراسة الأراضي المقدسة، السفارة الايطالية، المركز الثقافي الايطالي، جامعة سيدة اللويزة و مؤسسة Pro Terra Sancta.