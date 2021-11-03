بتكلفة 14 مليون جنيه.. «التضامن»: استفادة 400 طالب من مشروع المنح التعليمية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى مبادىء العدالة الاجتماعية، وتبذل قصارى جهدها للمساهمة في الاستثمار في البشر وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد مراراً وتكراراً على أهمية بناء الإنسان المصري.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة أوجدت قناة اتصال دائمة داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وأفرع لبنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات؛ لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات والاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام وبقوة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في تكريم رؤساء الجامعات والمنسقين المشاركين في المرحلة الأولي لمشروع حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية، بحضور الأمين العام للجمعية الشرعية الأستاذ مصطفى إسماعيل، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ونائب الأمين العام للجمعية الشرعية حسن أبو صليب، وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، ونوابهم، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وأضافت أن وحدات التضامن بالجامعات خرجت بمبادئ واضحة تقوم على بناء جسر من التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الشباب الجامعي، مع أهمية إشراكه في المشروعات التنموية، وإطلاعه على المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الوزارة استحدثت بالشراكة مع الجمعية الشرعية، مبادرة "حاضنات الفائقين" لإيمانها بالتنمية من خلال العلم والثقافة والبحوث، ولتوفير منح دراسية وبحثية للطلاب الفائقين للتعلم ولاستثمار طاقاتهم في المبادرات التنموية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على التوسع في تكافؤ الفرص التعليمية؛ ولذا تبحث عن المستحقين لهذه المنح والراغبين في الاستفادة منها، وقد وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية في العام 2020-2021 إلى 565 ألف طالب، بإجمالي 500 مليون جنيه، أما على مستوى الجامعات فقد احتفلت التضامن بانتهاء المرحلة الأولي من المبادرة وأطلقت بدء المرحلة الثانية.

ونوهت بأن المبادرة تهدف إلى دعم الطلاب الفائقين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وتعزيز قدراتهم التعليمية والبحثية، ولقد تم التركيز على الأوائل في ٥ كليات عملية في مرحلة البكالوريوس، وتشمل كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، وسيتم التوسع عن قرييب في كليات الخدمة الاجتماعية والآداب قسمي الاجتماع وعلم النفس.

ونوهت بأن الطالب يحصل على مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهري، بشرط أن يحافظ على تفوقه، كما تستهدف طلاب الدراسات العليا بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه وأصحاب المشروعات البحثية التطبيقية الابتكارية المرتبطة بالمشروعات القومية لمرحلتي الماجيستير والدكتوراة.

ولفتت إلى أن المشروع استفاد منه في مرحلته الأولى 330 طالبًا في مرحلة البكالوريوس، و70 طالبًا في الدراسات العليا في 14 جامعة حكومية، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.

