هيئة نظافة القاهرة تتكفل بالتأمين على العاملين لمدة سنة بالمجان

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع شركة مصر للتأمين لعمل وثيقة تأمينية سنوية اختيارية للعاملين بالهيئة من الديوان العام والأفرع التابعة لها، وذلك للتأمين على الحوادث من العاملين الأكثر عرضة للإصابات من إنارة وتجميل ونظافة وسائقين.

ووافق رئيس الهيئة على الوثيقة التأمينية من حيث المبدأ لأنها لصالح الموظفين والعمال، وستتكفل الهيئة بسداد اشتراك السنة الأولى عن العاملين التي تتراوح من (150 إلى 200 جنيه سنويا)، وكلف رئيس هيئة نظافة القاهرة، العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، وحسام علي مدير عام الموارد البشرية، بحصر أعداد العاملين الذين ستتكفل الهيئة بمصاريف اشتراك أول سنة لهم مجانا.



وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم عمل عروض تأمينية أخرى للعاملين بما يخدمهم ويخدم مصلحتهم الشخصية والعملية (تحت شعار الهيئة تستطيع)، و حضر الاجتماع العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، و وجيه المراقب المالي، وأحمد طلعت مدير الشؤون المالية، وعبد الرحمن خليل مدير عام الإدارة القانونية، والمهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراجات، وأسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، و حسام علي مدير عام الموارد البشرية.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

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