من البيت.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس إلكترونيا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة أولياء أمور طلاب المدارس في سداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونياً.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي: https://eps.emis.gov.eg/ لسداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الدفع عن طريق كروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان.

وأكدت الوزارة أنه لاستخدام رابط سداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونيا على موقعها يجب على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على رابط سداد مصروفات المدارس المرفق عاليا.



- أدخل الرقم القومي لولي الأمر.



- أدخل كلمة المرور التى قام ولى الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.



- ثم الضغط على تسجيل الدخول.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية- هذا العام فقط- ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: "يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

وبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.