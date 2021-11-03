الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط عامل بناء من الطابق الـ12 ببورسعيد

جثة
جثة

سقط عامل بناء يدعى محمود ضياء عبد المنعم، ويبلغ من العمر 35 عامًا، من الدور 12 من أعلى برج سكني، وذلك بشارع أسوان والزراعة، نطاق حي العرب.

وفوجئ أهالي حي العرب والمارة بسقوط شاب من أعلى البرج، وبصوت مرتفع نتيجة السقوط على الأرض، وقاموا بإبلاغ شرطة النجدة والإسعاف، وقد أغرقت دماء المتوفي أرض شارع أسوان.

توبين أن محمود ضياء عبد المنعم البالغ من العمر 35 عامًا، كان يعمل عامل بناء في البرج السكني الذي يتم إنشاؤه، وقد سقط من الدور الـ 12 أعلي البرج، أثناء العمل.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وقام على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وقام فريق النيابة العامة بمناظرة الجثة قبل نقلها إلى المشرحة ومعاينة موقع الحادث، وأمرت بالتحفظ علي الجثة تحت تصرفها لحين الإنتهاء من الإجراءات.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثمان العامل إلي مشرحة مستشفي الزهور المركزي، وذلك تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار تصريح الدفن.

سقوط عامل بورسعيد باء طبق

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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