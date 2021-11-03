من بينها توفير فرص عمل.. أهداف مبادرة «حياة كريمة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة بالوعي مصر بتتغير تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات لها، أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، وتم إطلاقها حتى الآن في محافظتي بني سويف والمنيا.

ومن جانبه، أشار محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس السيسي عام 2019 وتستهدف تحسين أوضاع 374 قرية– الأكثر فقرًا واحتياجًا- بمخصصات مالية قدرها 100 مليار جنيه، وبتوجيهاته تحولت فيما بعد إلى مشروع قومي يضمن استدامة تغيير واقع الريف المصري عبر تحسين البنية التحتية اللازمة للقرى منها "التوسع في شبكة المرافق الأساسية، تقديم خدمات الاتصالات، إنشاء مجُمعات حكومية ووحدات صحية، تحسين الخدمات بالمستشفيات الحكومية، إنشاء مدارس جديدة، رعاية مشروعات خاصة بالتنمية الاقتصادي والاجتماعية، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إطلاق برامج اجتماعية خاصة بتمكين المرأة، تطوير قصور الثقافة".

وأضاف “سلامةى”، في تصريحات صحفية، أن أهداف المبادرة جميعها منبثقة من بنود استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2050"، ووصلت تكلفة "حياة كريمة" حتى الآن، 700 مليار جنيه 80% منهم تمويل حكومي و20%، يوفرهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقد أشادت الأمم المتحدة بنتائج المبادرة خاصةً توفيرها قرابة 71 ألف فرصة عمل في 6 محافظات فقط.

وتهدف مبادرة “حياة كريمة” إلى:

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. العمل على حدوث فرق للمجتمع الريفي.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.