جون كيري: هناك فرصة بنسبة 60٪ لخفض درجة حرارة الأرض

قال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة بنسبة 60٪ لخفض درجة حرارة الأرض بنحو 1.5 درجة مئوية.

ووجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات إلى زعيمي الصين وروسيا، بسبب غيابهما عن قمّة المناخ في غلاسكو.

وقال في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء إن المناخ "مشكلة ضخمة"، والصين "انسحبت"، مضيفاً "الأمر ذاته بالنسبة إلى روسيا وبوتين".

وتغيب الرئيسان الصيني والروسي عن حضور قمة المناخ التي ستستمر محادثاتها حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، لكنهما أرسلا بعثتين للمشاركة.

وتأتي الصين في مقدمة الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتليها الولايات المتحدة، بينما تأتي روسيا في المركز الخامس بعد الاتحاد الأوروبي والهند.

وقد أعلنت بعض الدول عن إرساء اتفاقات مهمّة، شملت تعهدا دوليا لخفض مستويات الميثان بحلول عام 2030، وكذلك وقف إزالة الغابات والعمل على زيادتها بحلول العام ذاته.

وتحتضن غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا القمة، بحضور أكثر من 120 زعيما ومسؤولا حول العالم.

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي رداً على سؤال حول دور الدول المشاركة في المحادثات، بما في ذلك روسيا والصين والسعودية.



وانتقد بايدن عدم ظهور الصين الوقت الذي تحاول فيه التأكيد على دور جديد تظهر فيه كقائد للعالم، وفق ما قال.



وأضاف أنّ غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ كان "خطأً كبيراً".



وكرّر الأمر ذاته بالحديث عن بوتين، قائلاً إن غابات روسيا تحترق وإن رئيسهم "يبقى صامتاً" حول ذلك.

ولم يذكر المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، سبب عدم حضور بوتين عند إعلان قرار المشاركة أكتوبر، رغم قوله إنّ قضية "تغير المناخ" أولوية لروسيا.



وكذلك حذّر مسؤولون في أكتوبر، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من توقعات بعدم حضور الرئيس الصيني، ويسود اعتقاد بأن شي جينبيغ لم يغادر الصين منذ بداية عام 2020.

