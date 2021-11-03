محمد عفيفي في ضيافة مكتبة القاهرة الكبرى لمناقشة تجربته السردية «يعقوب»

يحل الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للثقافة، في الرابعة من بعد عصر اليوم، في ضيافة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، حيث تعقد أمسية ثقافية، لمناقشة وتوقيع عمله السردي الأول، رواية "يعقوب".

هذا ويناقش الرواية كل من: الدكتور خلف الميري، دكتورة أمل عفيفي، دكتورة نانسي إبراهيم، ويدير اللقاء الكاتب أحمد السرساوي.

تدور رواية "يعقوب" للمؤرخ محمد عفيفي٬ في إطار تاريخي، حيث تتناول فترة وجود الحملة الفرنسية في مصر، وفي القلب من الأحداث "المعلوم يعقوب"، من خلال السرد المتوازي، على لسان المعلم يعقوب، بين الوقت الراهن الحالي، والماضي حيث الفترة التاريخية التي شهدت وجود الحملة الفرنسية في مصر.

وعن رواية "يعقوب"، يقول الكاتب الدكتور محمد الباز: “أن تكون روائيًا وتكتب رواية تاريخية فهي مغامرة مكتملة الأركان، في الغالب ستحصد إعجاب القراء، إن لم يكن ببراعتك في الحكي والحبكة والحوار، فعلى الأقل بالمجهود الذي بذلته فى البحث. لكن أن تكون مؤرخًا محترفًا وتكتب رواية تاريخية فهي المغامرة الأكبر، لأنك ستكون مطالبًا بالإجادة الكاملة، في التقصي التاريخي الذي يستلزمه موضوع روايتك، ثم في ركوب فرس الرواية الذي لا يمنح جياده الا لمن رحم ربي”.

وكان الدكتور محمد عفيفي قد فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لهذا العام٬ كما سبق وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2004، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2009، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2021. له مؤلفات عديدة باللغتيْن العربية والفرنسية؛ منها: عرب وعثمانيون، رؤى مغايرة، شبرا: إسكندرية صغيرة في القاهرة، ونوافذ جديدة "تاريخ آخر لمصر".