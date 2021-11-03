الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: «فيسبوك» تستعد لقرار جديد يستهدف أكثر من مليار مستخدم

فيس بوك
فيس بوك

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن “فيسبوك” ستحذف بصمات الوجه لأكثر من مليار مستخدم، وذلك بعد الإعلان عن إيقاف تشغيل نظام التعرف على الوجه، بسبب مخاوف تتعلق بهذه التكنولوجيا.

وأضاف التقرير، أن شبكة التواصل الاجتماعي تتعرض لضغوط سياسية وقانونية وتنظيمية لاستخدامها للبرنامج، والذي يحدد تلقائيا المستخدمين في الصور ومقاطع الفيديو، ويخبرهم ما إذا كان مستخدم صديق قد نشر صورة أو مقطع فيديو معهم، في حال كانوا مشتركين بالميزة.

وقالت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، إنها ستغلق ميزة التعرف على الوجه على المنصة خلال الأسابيع المقبلة، وستحذف مليار نموذج للتعرف على الوجه.

وأشار نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، جيروم بيسنتي: إلى أن "التكنولوجيا ساعدت ضعاف البصر والمكفوفين على التعرف على أصدقائهم في الصور، ويمكن أن تساعد في منع الاحتيال وانتحال الهوية، لكن يجب موازنة المزايا مقابل المخاوف المتزايدة بشأن استخدام هذه التكنولوجيا ككل".

وتابع:"هناك العديد من المخاوف بشأن مكانة تقنية التعرف على الوجه في المجتمع، ولا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها. وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمر مناسب".

وكانت الموظفة السابقة في فيس بوك فرانسيس هوجن أكدت أنها حثت رئيسها مارك زوكربيرج على التنحي عن قيادة عملاق التواصل الاجتماعي والسماح بالتغيير بدلًا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة.

وقالت هوجن "أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة مادام (مارك زوكربيرج) هو الرئيس التنفيذي".

وردت هوجن مديرة المحتوى سابقا في فيس بوك بالإيجاب على سؤال ما إذا كان يتعين على “زوكربيرج” أن يستقيل من منصبه.

وأضافت الموظفة السابقة التي سربت معلومات عن الشركة “ربما تكون فرصة كي يتولى شخص آخر مقاليد الأمور، ”فيسبوك" ستكون أقوى في وجود شخص يركز على الأمان".

 

 

 

 

الجارديان بصمات الوجه مليار مستخدم المنصة ضعاف البصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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