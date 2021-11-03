الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط الزوج المتهم بحرق زوجته وأسرتها بكفر الشيخ

آثار الحريق
آثار الحريق

تمكنت مديرية أمن محافظة كفر الشيخ من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية الأمن  من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص وزوجته ونجلتيهما- جميعهم مقيمين بدائرة المركز- مصابين بحروق متفرقة بالجسم إثر إلقاء مادة حارقة عليهم.

بالانتقال والفحص وسؤالهم إتهموا زوج إحدى نجلتيهما (ترزى- مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهم بسكب مادة حارقة "ماء نار" أثناء تواجدهم بمنزلهم، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها؛ بسبب وجود خلافات زوجيه بينه وبين نجلتيهما، وإقامتها طرف والديها على إثر تلك الخلافات، وطلبها الطلاق ورفضه ذلك.

FB_IMG_1635882846820
آثار الحريق

وكان مستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ قد استقبل 4 أشخاص بحروق كبيرة على أجسادهم بعد قيام زوج إحدى المصابات بسكب مياه نار عليها وعلى شقيقتها ووالديها في منزلهم الكائن بمدينة بلطيم، ولاذ بالفرار.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاث في أماكن متفرقة بالجسم، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم تحويل عدد من المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام نتيجة سوء حالتهم.

الزوج المتهم 

المصابون هم: «كريمة فرحات البشلاتي، 55 عامًا، وزوجها حمدي البساطي، 57 عامًا، وابنتاهما ندى حمدي البساطي، 27 عامًا، وشقيقتها هاجر حمدي البساطي 21 عامًا».

ومؤخرًا، فقد ألقت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، القبض على الطلاب المتهمين بذبح زميلهم في مشاجرة بينهم.

FB_IMG_1635882810093
آثار الحريق

تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد وصول الطالب إبراهيم طارق إبراهيم عطيه 18 سنة، من منطقة ميت علوان شرق مدينة كفر الشيخ جثة هامدة، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد قيام 3 من زملائه بذبحه بجرح قطعي في الرقبة بطول 25 سم؛ بسبب خلافات بينهم.

FB_IMG_1635882844032
آثار الحريق

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول كفرالشيخ إلى مكان البلاغ؛ وتبين أن مرتكبي الحادث زملائه وهم: «محمد. ح. أ»، و«عمرو. ا. ا»، و«صلاح. ز. ك»، جميعهم بالصف الثاني الثانوي، وأعمارهم 18 سنة، وألقى القبض عليهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ.

FB_IMG_1635882942018
إسعاف
طلاق البرلس كفر الشيخ زوج أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

«الصحة»: تسجيل 921 إصابة جديدة بكورونا.. و58 حالة وفاة

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

واشنطن تدعو رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة إثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية