ضبط الزوج المتهم بحرق زوجته وأسرتها بكفر الشيخ

تمكنت مديرية أمن محافظة كفر الشيخ من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية الأمن من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص وزوجته ونجلتيهما- جميعهم مقيمين بدائرة المركز- مصابين بحروق متفرقة بالجسم إثر إلقاء مادة حارقة عليهم.

بالانتقال والفحص وسؤالهم إتهموا زوج إحدى نجلتيهما (ترزى- مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهم بسكب مادة حارقة "ماء نار" أثناء تواجدهم بمنزلهم، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها؛ بسبب وجود خلافات زوجيه بينه وبين نجلتيهما، وإقامتها طرف والديها على إثر تلك الخلافات، وطلبها الطلاق ورفضه ذلك.

آثار الحريق

وكان مستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ قد استقبل 4 أشخاص بحروق كبيرة على أجسادهم بعد قيام زوج إحدى المصابات بسكب مياه نار عليها وعلى شقيقتها ووالديها في منزلهم الكائن بمدينة بلطيم، ولاذ بالفرار.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاث في أماكن متفرقة بالجسم، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم تحويل عدد من المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام نتيجة سوء حالتهم.

الزوج المتهم

المصابون هم: «كريمة فرحات البشلاتي، 55 عامًا، وزوجها حمدي البساطي، 57 عامًا، وابنتاهما ندى حمدي البساطي، 27 عامًا، وشقيقتها هاجر حمدي البساطي 21 عامًا».

ومؤخرًا، فقد ألقت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، القبض على الطلاب المتهمين بذبح زميلهم في مشاجرة بينهم.

آثار الحريق

تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد وصول الطالب إبراهيم طارق إبراهيم عطيه 18 سنة، من منطقة ميت علوان شرق مدينة كفر الشيخ جثة هامدة، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد قيام 3 من زملائه بذبحه بجرح قطعي في الرقبة بطول 25 سم؛ بسبب خلافات بينهم.

آثار الحريق

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول كفرالشيخ إلى مكان البلاغ؛ وتبين أن مرتكبي الحادث زملائه وهم: «محمد. ح. أ»، و«عمرو. ا. ا»، و«صلاح. ز. ك»، جميعهم بالصف الثاني الثانوي، وأعمارهم 18 سنة، وألقى القبض عليهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ.