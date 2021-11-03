قائمة أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة بالوجه البحرى
يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة وتنشر الدستور أسعار كافة تذاكر القطارات بالوجه البحري غدا الأربعاء.
أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة بالوجه البحري
محطة الركوب "القاهرة - بورسعيد" 40 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - بنها" 20 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - بركة السبع" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - قويسنا" 20 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - إيتاي البارود" 30 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - كفر الدوار" 35 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - سيدي جابر" 35 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - الإسكندرية" 35 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - العامرية" 40 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - العلمين" 50 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - الحمام" 45 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - المحلة" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - سمنود" 30 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - شربين" 30 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - المنصورة" 30 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - مطروح" 60 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - منيا القمح" 20 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - الزقازيق" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - أبو حماد" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - السويس" 40 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - الإسماعيلية" 30 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - القنطرة غرب" 35 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - شبين الكوم" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - منوف" 20 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - ميت غمر" 25 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - كفر الشيخ" 30 جنيهًا القطار الروسي.