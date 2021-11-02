«التموين» توجه نصائح للمستهلكين قبل «الجمعة البيضاء»

نصحت وزارة التموين جموع المستهلكين والمواطنين الذين يشترون سلعا من مبادرة «الجمعة البيضاء» خلال الشهر الجاري بعدد من النصائح وهي:

أولا: التأكد من التخفيضات الحقيقية التي يتم وضعها على السلع والمنتجات.

ثانيا: التأكد من أن السلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست بها عيوب في الصناعة.

ثالثا: التأكد من تواريخ الإنتاج وبلد المنشأ على السلع والمنتجات.

رابعا: الحصول على فاتورة للشراء من المحلات التجارية ويحدد فيه عدد القطع التي تم الحصول عليها من البائع أو من المحل التجاري والقيمة النقدية التي تم سدادها للبائع والتاريخ الذي تم استلام فيه المواطن هذه السلع.

خامسا: عدم الشراء من الأرصفة أو الشوارع أو الباعة الجائلين أو المنصات الإلكترونية التي ليست لها وعناوين ثابتة أو تليفونات حتى يسهل على الجهات الرقابية الوصول إليها في حالة وجود أي خداع للمستهلكين أو تضليل للمواطنين عند الإقبال على شراء السلع أو المنتجات الوهمية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية هي لها.

سادسا: التأكد من طبيعة السلع وصفاتها ومواصفاتها التي تكون معلنة وواضحة على المنتجات والسلع.

سابعا: في حالة وجود وقوع الضرر على المستهلكين أو امتناع عن الحصول فاتورة الشراء من المنتجين أو المحلات التجارية عليهم الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك أو ديوان عام وزارة التموين للإبلاغ عن هذه المخالفات.

ثامنا: التأكد من تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد لفترة تروح ما بين 14 يوم إلى 30 يوما ما شرط وجود فواتير الشراء والضمان.