«الأعلى للثقافة»: سلسلة ندوات عن «الميتافيرس وتحديات المستقبل»

تقيم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة مقررها المهندس زياد عبد التواب، ندوة «الميتافيرس وتحديات المستقبل»، وذلك يوم الخميس 11 نوفمبر في السابعة مساء، عبر تطبيق «زووم».

ويشارك بالندوة كل من الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، مدير النشر الثقافي بنهضة مصر، الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتور محمد خليف، استشاري التحول الرقمي وريادة الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية.

ومن جانبه، قال المهندس زياد عبد التواب لـ«الدستور»: «سنتطرق لتقنيات «الميتافيرس»، ويعقبها عدد من الندوات المرتبطة بالتشريعات المنظمة لـ«الميتا فيرس»، وتأثيره علي المجتمعات، ووجهة نظر الدين في مثل هذه التقنيات، وغيرها من المحاور المرتبطة بالتحول الكبير الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي في المستقبل».

الواقع الافتراضي

وكان أثار تصريح مارك زوكربرج، مؤسس شركة فيسبوك، بشأن تغيير الاسم إلى «ميتا» تخوف العديد من المستخدمين، متسائلين عن كيفية التفاعل مع الواقع الافتراضي والمعزز، بالإضافة إلى ما قد ينجم عنه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية على إنسان العصر، الأمر الذى دعا لجنة الثقافة الرقمية إلى تنظيم تلك الندوة للتعرف على هذا العالم الجديد، واستعراض جوانبه التقنية والقانونية وتأثيراته الاجتماعية والنفسية.