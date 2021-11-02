الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: أغلب الطعون المقدمة بلا أدلة

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة. 

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري العراقي في المفوضية حسن سلمان إن المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة حيث أحالت الطعون بالانتخابات وأوصت بها، والذي لديه أدلة جديدة حول الطعون المقدمة كان بإمكانه تقديمها خلال ثلاثة أيام وقد انتهت اليوم، كون أغلب الذين قدموا طعوناً كانت طعونهم بلا أدلة.

وأضاف مدير الإعلام والاتصال الجماهيري العراقي، أنه مع مراقبة شركاء العملية الانتخابية من وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية الذين شاهدوا العد والفرز اليدوي، كانت النتيجة أن أغلب المحطات مطابقة، مشيراً إلى أن "هناك رأيا للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت.

وبين مدير الإعلام والاتصال الجماهيري العراقي أن "المصادقة على نتائج الانتخابات، تكون بعد الانتهاء من كل الطعون المقدمة وأخذ مداها، ومن ثم فإن الهيئة القضائية للانتخابات من حقها النقض أو المصادقة وهي ليست مقيدة بوقت معين". 

ونوه بأنه لا توجد مدة محددة إلى أن تستكمل كل الطعون وتحال النتيجة لمجلس المفوضين للبت فيها وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً ومن ثم تحال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نتائج الإنتخابات أغلب الطعون حسن سلمان مدير الإعلام والاتصال الجماهيري العراقي

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