الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«إيبارشية قنا» تطلق النهضة الروحية لعيد القديس مارجرجس 4 نوفمبر

الأنبا شاروبيم
الأنبا شاروبيم

تستعد كنيسة القديس مارجرجس بقنا تحت رعاية الأنبا شاروبيم، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقنا وتوابعها لإطلاق النهضة الروحية لعيد مارجرجس، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر الجاري.

وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال نوفمبر من كل عام بتذكار عيد القديس مارجرجس من خلال تنظيم صلوات القداسات اليومية والنهضات الروحية المسائية.

كما يحتفل دير القديس مار جرجس بالرزيقات بالأقصر بعيده السنوي من خلال استقبال الزوار يوميًا طوال اليوم، لكن دون مبيت للزوار كعادته السنوية، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب، وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمة في الكنيسة المسيحية؛ نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

كنيسة القديس مار جرجس بقنا الانبا شاروبيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ب النهضة الروحية لعيد مار جرجس دير القديس مار جرجس بالرزيقات الكنائس المصرية

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