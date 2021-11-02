الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

احتفال كنيسة القلب المقدس بنيوجيرسى بعيد جميع القديسين

كنيسة
كنيسة

احتفلت كنيسة القلب المقدس، بولاية نيوجيرسي، مساء أمس، بصلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد جميع القديسين.

ترأس القداس الإلهي القمص ملاك سامي، راعي الكنيسة، وألقى الأب ملاك العظة، حيث أشار فيها إلى أن هذا العيد يذكرنا بأننا مدعوون جميعًا إلى القداسة.

أضاف: أنّ قديسي وقديسات كل زمن، الذين نحتفل بهم جميعًا اليوم معًا عاشوا القداسة. فالقداسة هي هدف لا يمكننا تحقيقه بفضل قوانا الشخصية وحسب، بل هي ثمرة نعمة الله. واختتم القداس بالصلاة، وانصرف الجميع بسلام.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو احد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.
 

القمص ملاك سامي راعي الكنيسة الكنائس المصرية القداسة عيد جميع القديسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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