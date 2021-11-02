الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يعلن ميكنة وربط جميع مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وضع خطة لميكنة وربط خدمات مستشفيات الصحة بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن سهول وسرعة تحديد المكان المناسب لعلاج الحالات الطارئة بمجرد طلب الخدمة.

 جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة استماع ومناقشة "مشروع قانون المسئولية الطبية"، التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.  

وأضاف "عبدالغفار" أن ميكنة جميع المستشفيات الحكومية وربطها الكترونيا سيسهل عملية تحويل المريض بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وسيخفف من معاناة المرضى وأسرهم في الانتقال من محافظة لأخرى بحثا عن خدمة طبية أفضل.


كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديري مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات الجامعية لتوفير الكوادر الطبية من أساتذة كليات الطب للعمل في مستشفيات الصحة بمقابل مادي مجزي.  

وأضاف أنه جاري حصر احتياجات جميع مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية لسرعة توفيرها.

الدكتور خالد عبدالغفار التعليم العالي الصحة ربط خدمات مستشفيات الصحة المستشفيات الجامعية سرعة تحديد المكان علاج الحالات الطارئة

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