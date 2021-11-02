الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المفوضية العراقية للانتخابات» تعلن انتهاء عد وفرز أصوات ذي قار وصلاح الدين

انتخابات العراق
انتخابات العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم، الانتهاء من عد وفرز محطات محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وقالت المفوضية العراقية في بيان إنها انتهت من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأضافت أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة"، لافتة إلى أنه "سيشهد يوم غد الأربعاء، عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة. 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية صلاح الدين ذي قار الفرز اليدوي عملية العد

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وائل لطفي

بيان حالة

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