«المفوضية العراقية للانتخابات» تعلن انتهاء عد وفرز أصوات ذي قار وصلاح الدين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم، الانتهاء من عد وفرز محطات محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وقالت المفوضية العراقية في بيان إنها انتهت من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأضافت أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة"، لافتة إلى أنه "سيشهد يوم غد الأربعاء، عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة.