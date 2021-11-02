للتحول للري الحديث.. قروض بنكية بدون فوائد لمزارعي الوادي الجديد

وافق السيد القصير وزير الزراعة، على مطلب محافظة الوادي الجديد، في تقديم تسهيلات وتيسيرات جديدة للمزارعين للتحول لنظم الري الحديث والمطور.

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، إنه جرى عقد اتفاق مع وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لتقديم تسهيلات للمزارعين للتحول لمنظومة الري الحديث، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتحول إلى منظومة الري الحديث.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه تيسيرًا على المزارعين سوف يجري سداد أقساط مشروعات الري الحديث على مدار 10 أعوام، بدون فوائد، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيوفر كثيراً في المخزون الجوفي لأبار الري بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تعتمد في ري الأراضي الزراعية على الآبار الجوفية، كما تساعد عملية الري الحديث على اتساع مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة

واكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادى الجديد، إنه تم التنسيق لتسليم المساحات المخصصة والتابعة لصندوق استصلاح الأراضي للشركات لبدء أعمال تطوير الري وتحويله من الري بالغمر للري الحديث وتشمل عدة مناطق، المنطقة 4 جنوب مدينة الخارجة وهم البياضات والنهضة وقبلى النسيم وشرق طريق العجوز والشيخ عبود، والمنطقة 7 بقري جنوب مدينة الخارجة وتشمل مناطق الجزء الشمالي الجزيرة بقرية بورسعيد، وجناح 1، 3 وخارج زمام بئر جناح 6، خارج زمام بئر جناح 7

واضاف انه تم بدء اعمال الرى الحديث بمناطق غرب مدينة الخارجة وتشمل الجزء الغربي والشرقي وآبار المحبس والتراوجي والجميزة وبئر البلايلة وخنافس والسراج وعين السديرة وابو زيد ووعين الخوصة، بجانب البدء في عدة مناطق شمال مدينة الخارجة .

مؤكدا إن الهدف من تطبيق نظم الري الحديث والمطور هو الحفاظ على الخزان الجوفي للأجيال القادمة في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر وحيد لمياه الشرب والري، كما أن خطوات التنفيذ في تطبيق هذه المنظومة بدأت كمرحلة أولى في مركز الخارجة وتحديدا في الزراعات المتاخمة للكتل السكنية وداخل كردون المدينة حيث شكلت مياه الصرف الزراعي والمصارف الزراعية مشكلة داخل التجمعات السكنية وبالتالي كانت توجيهات محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط البدء في الزراعات المارة للمساكن وبعد ذلك في الحقول الزراعية الأخرى.

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