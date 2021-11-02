المملكة المتحدة تنهي أسبوع الأعاصير والعواصف بموجة ثلجية كبيرة

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الخرائط الجوية تشير إلى أنه بعد هطول أمطار غزيرة في نهاية أكتوبر وعطلة عيد الهالوين، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وستقل عن ١٠ درجات مئوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تساقط الثلوج في الأسابيع المقبلة، كما ستشهد معظم المملكة المتحدة انخفاض كبير في درجات الحرارة مع توقعات مع برودة الرياح.

وأكد جيم دايل، من خدمات الطقس البريطانية، أن تساقط الثلوج يمكن أن يحدث في أسكتلندا في الأسابيع المقبلة.

وتابع: "سيكون هذا أبرد أسبوع في الخريف حتى الآن، مع الصقيع الجوي للعديد من المناطق الداخلية"، مضيفا: "الموجة الثلجية لا تزال في المستويات الآمنة، ليس هناك ما يدعو للقلق، فلا توجد أحداث ثلجية كبيرة على الإطلاق، على الرغم من أن الجبال الأسكتلندية قد تشهد موجات غبار في غضون أسبوع".

وقال تايلر روس، كبير خبراء الأرصاد الجوية، ورئيس خبراء التنبؤ الأوروبي: "سيكون هذا الأسبوع الأكثر برودة في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ ربيع عام 2021".

وتابع: "ستكون اليوم أكثر الأيام رطوبة بالنسبة للكثيرين مع وجود ثلوج في أعلى المرتفعات الأسكتلندية".

وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع تساقط الثلوج في أسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا اعتبارًا من غدا الأربعاء، مشيرة إلى أنه طوال صباح الأربعاء، سوف تتساقط ثلوج تبلغ 1 سم في الساعة جنوب إينفيرنيس، وبحلول الساعة 6 مساءً، سيكون الثلج قد استقر شمال كارلايل.

كما ذكرت صحيفة “ديلي ستار كيف”، أن "عمود القطب الشمالي" الذي يبلغ عرضه 800 ميل من المقرر أن يضرب بريطانيا.

وقال جون هاموند خبير الأرصاد، "إن الانخفاض بمقدار 10 درجات مئوية أو أكثر سيكون بمثابة صدمة كبيرة لأن درجات الحرارة تنخفض بعد مثل الارتفاع الاخير في درجات الحرارة".

وتابع: "الرياح الشمالية الغربية العاصفة ستجعل الجو أكثر برودة، مع احتمال تساقط الثلوج على الجبال الشمالية وربما إلى المستويات الأدنى، مع احتمال انتشار الصقيع بين عشية وضحاها.