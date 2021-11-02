عرض مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوي» ضمن فعاليات موسم الرياض

يسافر النجم يحيى الفخراني إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لبدء بروفات مسرحية “ياما فى الجراب يا حاوي” والمقرر انطلاقها ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الخميس 11 نوفمبر المقبل.

وكانت عروض مسرحية "ياما ةفى الجراب يا حاوي قد انطلقت نهاية شهر أغسطس الماضي على مسرح “كايرو شو” بالتجمع الخامس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى الأسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

أبطال ياما في الجراب يا حاوي

وتجسد الفنانة كارمن سليمان شخصية تدعى «نجف»، تجسد، ابنة «شحاتة» الذي يجسد شخصيته الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهى فتاة بسيطة رومانسية حالمة ليست فخورة بعمل والدها، فهي تعمل لتكسب قوتها من عمل يديها.

كما تجسد الفنانة سما إبراهيم شخصية تدعى «قوت القلوب»، وهى امرأة حزينة وناقمة على حياتها مع الوزير المعتصر الذي يجسد شخصيته الفنان إياد نصار، برغم ما بها من إنوثة وإغراء، إلا أنها لا تخلو من القسوة والتآمر.

ويجسد الفنان حسن العدل شخصية تدعى «أبوالحسن»، ذراع المعتصر الأيمن والمحرض على الشر دائمًا.

ويجسد الفنان علاء قوقة شخصية تدعى «عبدالغفار»، متآمر يسعى خلف مصلحته الشخصية وليس له مبدأ سوى المنفعة.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»، من بطولة كل من النجم يحيى الفخراني وإياد نصار وشريف دسوقي وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي، ومن إخراج مجدي الهواري.

وافتتح الفنان الكبير يحيى الفخراني، فى 17 أغسطس الماضى أولى حفلات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور جماهيري ورسمي كبير، حيث تواجدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة.