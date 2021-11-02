الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«وكر تزوير».. «كيان تعليمي» يُسقط سيدة في قبضة أمن الإسكندرية

ضبط سيدة
ضبط سيدة

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، يستخدم في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بإدارة كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية. 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين، وأُلقي القبض المتهمة حال تواجدها بمقر المركز المشار إليه، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من استمارات عضوية وكارنيهات وتفويضات وشهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة "مزورة".

كما تم ضبط حاسب آلى وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وبرامج الحذف والتعديل على الصور التى تستخدم فى عمليات التزوير والعديد من الشهادات والكارنيهات والمستندات المزورة وأختام تحمل شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية ومحادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها.
وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مارس محمول ترويج على تحقيق فحص عملاء الإسكندرية

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وائل لطفي

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