الليلة.. مناقشة كتاب «حكاية حمادة وأبوه التوأم» في مركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكاية حمادة وأبوه التوأم"، للكاتب عادل حراز، بقاعة توفيق الحكيم التابعة للمركز.

ويتناول كتاب "حكاية حمادة وأبوه التوأم "، بالنقاش والتحليل كل من: الكاتب حمدي نوار، والناشر محمد راضي نائب رئيس إتحاد الناشرين العرب، والناشر أحمد عبد المنعم مدير مؤسسة حورس للنشر، وتدير اللقاء الدكتورة سامية حسن أستاذ بكلية التربية – جامعة الإسكندرية.

وعادل حراز شاعر وكاتب ساخر. ومما جاء في كتابه "حكاية حمادة وأبوه التوأم"، الذي يرصد فيه صلابة الأم المصرية وما تتحمله من مشاق: ظلت لمدة 3 سنوات تذهب به كل يوم صباحا، الى مدرسة الرمل الميرى بعد فيكتوريا بمحطة تركب قطار أبوقير، وتقطع يوميا مسافة عشرة كيلو في الذهاب وعشرة كيلو في العودة، ده صباحا ( رايح جاى ) ثم تذهب الى عملها ثم تخرج ساعة قبل مواعيد الانصراف لتعاود الكرة مرة أخرى بنفس المسافة في الواحده ظهرا علشان تروح تجيبه من المدرسة.

عرض فيلم Death on the Nile بنادي الحرية السينمائي

وفي أمسية جديدة من أمسيات، نادي الحرية السينمائي٬ التابع لمركز الحرية للإبداع، يعرض في السادسة من مساء اليوم أيضا٬ الفيلم الروائي الطويل Death on the Nile أو "الموت علي النيل"، عن رواية بنفس الاسم لكاتبة الروايات البوليسية، أجاثا كريستي. ويعقب علي الفيلم الناقد السينمائي محمد كمال مبارك.

وتدور أحداث فيلم "الموت على ضفاف النيل"، حول المحقق البلجيكى "هيركيول بوارو"، حيث يبحر في رحلة نيلية من الأقصر الى أسوان، بصحبة مجموعة من السياح الانجليز، على متن الباخرة "الكرنك"، وتحدث جريمة قتل غامضة، علي متن الباخرة، تكون ضحيتها "بينت"، وهى فتاة إنجليزية من عائلة إنجليزية أرستقراطية، وورثت أخيرا ثروة ضخمة.

هذا وفي إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز٬ في السابعة من مساء نفس اليوم، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقي العربية".

تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات والمقطوعات المُوسيقية المُرتبطة بوجدان الشعب المصري لكبار العمالقة: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، محمد فوزي، محمد قنديل، شادية، شريفة فاضل٬ فايزة أحمد٬ فريد الأطرش.. وغيرهم".

كما يستقبل مركز إبداع الطفل، بمقره الكائن في بيت العيني، في الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء أيضا، ورشة حكي قصصي، تقدمها رحمة محجوب، تحت عنوان: "حكاية في كتاب"، من قصص الأطفال العالمية.