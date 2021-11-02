ماكرون يقدم اقتراح لحل خلاف الصيد مع بريطانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أن بلاده قدمت اقتراحا جديدا لنزع فتيل الخلاف مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد، بعد أن كان هدد في وقت سابق بـ "إجراءات انتقامية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ماكرون إن المناقشات بين الجانبين ستستمر يوم الثلاثاء بعد الموعد النهائي الذي حددته باريس لاتخاذ إجراءات انتقامية.

وبعد هذا التهديد، دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.

وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.

وكانت فرنسا قد حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أ ظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 40077 إصابة جديدة بكوفيد-19 و40 وفاة.

وكانت بريطانيا قد سجلت في اليوم السابق 38009 إصابات و74 وفاة بالمرض.

وأصبحت الجرعات المعززة من لقاحات (كوفيد-19) متاحة في مراكز متنقلة ببريطانيا في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات العالمية بشكل كبير جراء الجائحة.



وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه سيصبح بمقدور أي شخص مؤهل للحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 الآن تلقي الجرعة الثالثة دون حجز مسبق في أي مركز متنقل تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مع محاولتها تكثيف برنامج الجرعات المعززة قبل الشتاء، وتجاوز عدد الوفيات العالمية جراء الفيروس خمسة ملايين شخص.



ووفقا للصحيفة، بدلا من الانتظار للحصول على دعوة لتلقي الجرعة المعززة أو الحجز عبر الإنترنت، يمكن ببساطة اعتبارا من اليوم الذهاب إلى أقرب مركز متنقل لتلقي الجرعة.



وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من ستة ملايين شخص قد تلقوا جرعة معززة بالفعل، لكن مسؤولي الصحة والحكومة البريطانية يحرصون على تكثيف الحصول على هذه الجرعات قبل "شتاء لا مثيل له".