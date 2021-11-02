الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يقدم اقتراح لحل خلاف الصيد مع بريطانيا

ماكرون
ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أن بلاده قدمت اقتراحا جديدا لنزع فتيل الخلاف مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد، بعد أن كان هدد في وقت سابق بـ "إجراءات انتقامية".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ماكرون إن المناقشات بين الجانبين ستستمر يوم الثلاثاء بعد الموعد النهائي الذي حددته باريس لاتخاذ إجراءات انتقامية.

 

وبعد هذا التهديد، دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

 

وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.

 

وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.

 

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.

 

وكانت فرنسا قد حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.

 

 وعلى صعيد آخر، أ ظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت  40077 إصابة جديدة بكوفيد-19 و40 وفاة.

 

وكانت بريطانيا قد سجلت في اليوم السابق 38009 إصابات و74 وفاة بالمرض.

 

وأصبحت الجرعات المعززة من لقاحات (كوفيد-19) متاحة في مراكز متنقلة ببريطانيا في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات العالمية بشكل كبير جراء الجائحة.


وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه سيصبح بمقدور أي شخص مؤهل للحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 الآن تلقي الجرعة الثالثة دون حجز مسبق في أي مركز متنقل تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مع محاولتها تكثيف برنامج الجرعات المعززة قبل الشتاء، وتجاوز عدد الوفيات العالمية جراء الفيروس خمسة ملايين شخص.


ووفقا للصحيفة، بدلا من الانتظار للحصول على دعوة لتلقي الجرعة المعززة أو الحجز عبر الإنترنت، يمكن ببساطة اعتبارا من اليوم الذهاب إلى أقرب مركز متنقل لتلقي الجرعة.


وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من ستة ملايين شخص قد تلقوا جرعة معززة بالفعل، لكن مسؤولي الصحة والحكومة البريطانية يحرصون على تكثيف الحصول على هذه الجرعات قبل "شتاء لا مثيل له".

جديد بريطانيا يعلن ماكرون صيد الصي اقتراح الصيد بريطاني تقديم خلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا