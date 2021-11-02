مواعيد قطارات أسوان - القاهرة الروسى اليوم الثلاثاء 2-11-2021

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، وتنشر “الدستور” مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

قطارات أسوان : القاهرة



قطار رقم ٨٣٣ والذي ينطلق من أسوان الساعة ١٢:١٠ صباحا ويصل القاهرة فى تمام الساعة ١٦:٥٠.

قطار رقم ٨١ والذي ينطلق من أسوان الساعة ٤:٣٠ مساء ويصل فى تمام الساعة ٢٢:٢٥.

قطار رقم ١٥٧ والذي ينطلق من أسوان الساعة ٧ مساء ويصل فى تمام الساعة ١٩:٢٠.

قطار رقم ٩٧٥ والذي ينطلق من الأقصر الساعة ٨:٠٠ صباحا ويصل فى تمام الساعة ٢١:٠٠ مساء.

قطار رقم ١٦٣ والذي ينطلق من أسوان الساعة ١٢:٣٠ مساء ويصل فى تمام الساعة ٣:٤٠ صباحا.

قطار رقم ١٠١٣ والذي ينطلق من أسوان الساعة ١٣:٤٠ مساء ويصل فى تمام الساعة ٣:٥٥ صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.



قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.



قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.



قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.



قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.



قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.



قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.



قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.



قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.



قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.



قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.