الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات أسوان - القاهرة الروسى اليوم الثلاثاء 2-11-2021

مواعيد قطارات أسوان
مواعيد قطارات أسوان - القاهرة

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، وتنشر “الدستور” مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

قطارات أسوان : القاهرة
 

قطار رقم ٨٣٣ والذي ينطلق من أسوان الساعة ١٢:١٠ صباحا ويصل القاهرة فى تمام الساعة ١٦:٥٠.

قطار رقم ٨١ والذي ينطلق من أسوان الساعة ٤:٣٠ مساء ويصل فى تمام الساعة ٢٢:٢٥.

قطار رقم ١٥٧ والذي ينطلق من أسوان الساعة  ٧ مساء ويصل فى تمام الساعة ١٩:٢٠.

قطار رقم ٩٧٥ والذي ينطلق من الأقصر الساعة ٨:٠٠  صباحا ويصل فى تمام الساعة ٢١:٠٠ مساء.

قطار رقم ١٦٣ والذي ينطلق من أسوان الساعة ١٢:٣٠ مساء ويصل فى تمام الساعة ٣:٤٠ صباحا.

قطار رقم ١٠١٣  والذي ينطلق من أسوان الساعة ١٣:٤٠ مساء ويصل فى تمام الساعة ٣:٥٥ صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطارات روسية اليوم مواعيد أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا