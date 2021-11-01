الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال 7 أشهر.. 3.1 مليار دولار صادرات مصر لدول شرق أوروبا

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا إلى حدود 3.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 762.049 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن تركيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا بصادرات مصرية بلغت 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 892.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 211.6 مليون دولار، يليها اليونان والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 898 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 343.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 554.6 مليون دولار.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر إلى روسيا ارتفعت لـ 354.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 334.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.2 مليون دولار، كما ارتفعت صادراتها إلى رومانيا  لـ 128.1 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 76.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 51.8 مليون دولار، وارتفعت الصادرات لدولة التشيك 119.5 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل  97.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.8 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر  يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال يوليو 2021،  مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء صادرات مصر شرق اوروبا تركيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

«الخارجية الفلسطينية»: اعتذار بريطانيا عن بلفور جزء من مسؤوليتها عن ظلمها التاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا