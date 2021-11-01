خلال 7 أشهر.. 3.1 مليار دولار صادرات مصر لدول شرق أوروبا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا إلى حدود 3.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 762.049 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن تركيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا بصادرات مصرية بلغت 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 892.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 211.6 مليون دولار، يليها اليونان والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 898 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 343.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 554.6 مليون دولار.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر إلى روسيا ارتفعت لـ 354.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 334.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.2 مليون دولار، كما ارتفعت صادراتها إلى رومانيا لـ 128.1 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 76.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 51.8 مليون دولار، وارتفعت الصادرات لدولة التشيك 119.5 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 97.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.8 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال يوليو 2021، مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.