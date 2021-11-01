أسباب هشاشة العظام وأعراضها

يعاني الكثيرون من الآلام شديدة في العظام، مصابين بـ«هشاشة العظام» «OA»، فهذا المرض من أكثر حالات المفاصل المزمنة وأكثرها شيوعًا في العالم.

ويمكننا تعريف المفصل، أنه هو المكان الذي تلتقي فيه عظمتان، نهايات هذه العظام مغطاة بنسيج واقي يسمى الغضروف، ومع التهاب المفاصل، قد ينهار هذا الغضروف، مما يؤدي إلى احتكاك العظام داخل المفصل معًا، هذا يمكن أن يسبب الأل ، وصلابة، وأعراض أخرى.

ووفقًا لموقع healthline الطبي، فإنه يحدث التهاب المفاصل في أغلب الأحيان عند كبار السن، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث عند البالغين في أي عمر، ويسمى التهاب المفاصل أيضًا بمرض المفاصل التنكسية والتهاب المفاصل التنكسي، ويمكن أن يكون سببا رئيسيا للإعاقة، OA، إذ يؤثر عذا المرض على أكثر من 30 مليون رجل وامرأة.

ما هي أسباب هشاشة العظام ؟

ينتج مرض هشاشة العظام عن تلف المفاصل، كما يمكن أن ييسبب هذا الضرر مضاعفات مع مرور الوقت، وهذا هو السبب في أن العمر هو أحد الأسباب الرئيسية لتلف المفاصل الذي يؤدي إلى هشاشة العظام، كلما تقدمت في العمر، زاد الضغط المتكرر على مفاصلك.

وتشمل الأسباب الأخرى لتلف المفاصل الإصابة بـ:

تمزق في الغضروف

المفاصل المخلوعة

إصابات الأربطة

وتشمل أيضًا تشوه المفاصل والسمنة، وتعد بعض عوامل الخطر، مثل تاريخ العائلة الطبي والجنس، إذ يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



أعراض هشاشة العظام

يمكن أن يحدث التهاب المفاصل في أي مفصل، ولكن تشمل المناطق الأكثر إصابة في الجسم ما يلي:

اليدين

أطراف الأصابع

الركبتين

الفخذين

العمود الفقري، عادة في الرقبة أو أسفل الظهر

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض هشاشة العظام ما يلي:

ألم

عدم الشعور بالراحة عند الضغط على المنطقة بأصابعك.

عندما يصبح التهاب المفاصل مدة أطول، قد يصبح الألم المرتبط به أكثر حدة، بمرور الوقت، قد يحدث أيضًا تورم في المفصل والمنطقة المحيطة به، يمكن أن يساعدك التعرف على الأعراض المبكرة لـ هشاشة العظام OA على علاج الحالة بشكل أفضل.