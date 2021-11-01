وزيرة دفاع النمسا: القوات المسلحة أرسلت طيارين للسيطرة على حرائق الغابات

قالت كلوديا تانروزيرة الدفاع في النمسا إن القوات المسلحة أرسلت طيارين من ذوي الكفاءات الخاصة إلى منطقة حرائق الغابات في ولاية النمسا السفلى للسيطرة على الأزمة هناك.

وأضافت تانر - في تصريحات اليوم - أن حريقا هائلا نشب في غابة في هيرشوانغ منذ أكثر من أسبوع ، لافتة إلى أن مئات من خدمات الطوارئ تكافح النيران بدعم دولي ، موضحة أنه لا تلوح في الأفق نهاية للحريق بينما توجهت 590 من خدمات الطوارئ لمواجهة ألسنة اللهب بالقرب من هيرشوانغ (نيونكيرشن) ومعظمها من فرق الإطفاء والبقية من القوات المسلحة والشرطة وخدمات الإنقاذ في الجبال.

ولفتت تانر إلى أن هناك الآن 16 طائرة تعمل في مكافحة حرائق الغابات بما في ذلك طائرتان إيطاليتان خاصتان تجلبان المياه من نهر الدانوب كل نصف ساعة وطائرتان هليكوبتر ألمانيتان وخمس طائرات هليكوبتر (اثنتان من طراز بلاك هوك ، وطائرتان أوغوستا بيل 212 ، وطائرة ألويت 3) من الجيش النمساوي.