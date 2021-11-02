أضرار تجاهل علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يسبب التهابًا مزمنًا في المفاصل، فهي تحدث عندما تهاجم أنسجة الجسم عن طريق الخطأ من قبل جهاز المناعة الخاص بها.

في التهاب المفاصل الروماتويدي، عادةً ما تتأثر المفاصل المتعددة، ولكن ليس دائمًا، حيث يمكن أن يحدث تلف المفاصل مبكرًا ولا يرتبط دائمًا بشدة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع «medicinenet» الطبي.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي يحتوي جهاز المناعة على تنظيم معقد من الخلايا والأجسام المضادة المصممة بشكل طبيعي للبحث عن غزاة الجسم وتدميرهم، وخاصة العدوى، فبالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية لديهم أجسام مضادة وخلايا مناعية في دمائهم تستهدف أنسجة أجسامهم، حيث يمكن أن تتداخل مع الالتهاب.

ونظرًا لأنه يمكن أن يؤثر على العديد من أعضاء الجسم الأخرى، يُشار إلى التهاب المفاصل الروماتويدي على أنه مرض جهازي ويسمى أحيانًا بالمرض الروماتويدي.

ماذا يحدث إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي؟

إذا لم يتم تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي وعلاجه بشكل مناسب، يمكن أن يتطور المرض مما يؤدي إلى مضاعفات وإعاقات.

وتشمل مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي، هشاشة العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكسور، العقيدات الروماتيزمية، وهي عبارة عن نتوءات قوية من الأنسجة حول نقاط الضغط في المفاصل والرئتين.

ما الذي يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي؟

هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، منها الجنس والعمر والتاريخ العائلي والسمنة والتدخين والتعرض للتلوث.

ووفقًا لما أكده الأطباء، فسبب التهاب المفاصل الروماتويدي غير معروف، على الرغم من الاشتباه في العوامل المعدية مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات منذ فترة طويلة.

يشتبه أيضًا في أن بعض أنواع العدوى أو العوامل في البيئة قد تؤدي إلى تنشيط جهاز المناعة لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

ما هي أعراض وعلامات التهاب المفاصل الروماتويدي؟

تظهر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وتختفي، اعتمادًا على درجة التهاب الأنسجة، فعندما تلتهب يكون المرض نشطًا، وعندما ينحسر التهاب الأنسجة، يكون المرض غير نشط.

عندما يكون المرض نشطًا، يمكن أن تشمل أعراض وعلامات التهاب المفاصل الروماتويدي في التعب، فقدان الطاقة والشهية، الحمي، ألم بالعضلات والمفاصل، بالإضافة إلى الخشونة.