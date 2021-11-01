حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيدة بالإكراه بالمرج

قررت نيابة المرج، الاثنين حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من سيدة والشروع في قتلها بالمرج، كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين مسجلين في قضايا سرقة، وبعد تسلسلهم لشقّة المجنى عليها تفاجئوا بوجودها وقاموا بسرقة مبلغ مالى منها بالإكراه، وقالت المجني عليها في التحقيقات إن المتهمين قاموا بسرقتها بالإكراه وعندما تصدت لهم قاموا بضربها بآلة حادة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج، من سيدة تتهم عاطلين بسرقتها والتعدي عليها بآلة حادة، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.