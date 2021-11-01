الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تحتفي بذكري رحيل البطل المصري «جمعة الشوان» (فيديوجراف)

جمعة الشوان
جمعة الشوان

احتفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذكرى رحيل أحمد الهوان والمعروف بـ«جمعة الشوان»، باستعراض فيديو تعريفي «فيديو جراف» عن محطات في حياة البطل المصري.

واستعرضت التنسيقية، أن البطل المصري أحمد الهوان ولد في ٦ أغسطس عام ١٩٣٩ في مدينة السويس، ويعتبر من أهم العملاء الذين لعبوا دوراً كبيراً لصالح المخابرات المصرية، كان الهوان عميل للمخابرات المصرية ونجح في اختراق الموساد الاسرائيلي علي مدار ١١ عاماً.

وأوهم الموساد الإسرائيلي بنقل المعلومات لهم عن الأوضاع في مصر وعاش في إسرائيل باسم "يعقوب منصور" وقلدوه منصب سكرتير أول السفارة الإسرائيلية في إيطاليا، وبعد انتصار أكتوبر، منحه الموساد جهازاً يرسل أي رسالة في ٦ ثوان وكان فريداً من نوعه في ذلك الوقت وكانت أول رسالة يبثها من الجهاز الجملة الشهيرة: "شكراً لحسن تعاونكم معنا طوال الـ ١١ عاماً من خلال رجلنا جمعة الشوان .. المخابرات العامة المصرية". 

ورحل البطل المصري أحمد الهوان في الأول من نوفمبر عام ٢٠١١ بعد أن حفر اسمه في سجل الأبطال.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أحمد الهوان ذكرى فيديو جراف البطل المصري المخابرات المصرية

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