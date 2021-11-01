مفوضية الانتخابات العراقية تكشف تفاصيل الطعون ومحطات الفرز اليدوي

كشفت مفوضية الانتخابات العراقية، الاثنين، عن عدد المحطات المتبقية بعملية العد والفرز اليدوي وأعداد ملاحق الطعون المتسلمة حتى الآن.

وقالت مساعد المتحدث باسم المفوضية الانتخابات العراقية نبراس أبو سودة: "غدًا سنكمل عد وفرز أكثر من 150 محطة لمحافظة ذي قار من مجموع 612 محطة تم إكمال العدد الأكبر منها اليوم وهى المحافظة الأعلى طعونا"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

300 محطة في صلاح الدين والبصرة

أضافت:"أمامنا أكثر من 300 محطة في صلاح الدين والبصرة أخيراً فيها أكثر من 160 محطة، ومن ثم ستنتهي عملية العد والفرز اليدوي بما تبقى من محطات وبواقع 610 من أصل 2000".

بشأن ملف ملاحق الطعون التي انتهى التقديم عليها يوم أمس بينت "لا نعلم ما سينتج من ملاحق الطعون وربما تكون هناك محطات اضافية يعاد العد والفرز فيها وفقاً لقرارات الهيئة القضائية، لحد الآن وصل عدد الملاحق الى 90 طعنا".

وأوضحت: أن "ملاحق الطعون هي أدلة لطُعون قدمت سابقاً يقدمها المشتكي لتدعيم قضيته".

وبشأن موعد الإعلان عن النتائج النهائية أكدت أبو سودة أنه، "يجب أن ننتظر بت الهيئة القضائية بنتائج عد وفرز جميع الطعون المقدمة لها والملاحق وإصدار القرار بشأنها وبعدها يتم التوجه لإعلان النتائج النهائية".

وأمس، أكدت مفوضية الانتخابات، انتهاء عملية التقديم على ملاحق الطعون، فيما أشارت إلى أنها لم تسجل حتى الآن اختلافاً بين نتائج الفَرزين الإلكتروني واليدوي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي إنه "لا وجود لعملية تقديم طعون جديدة و هي ملاحق للطعون لتعزيز الادلة والاثباتات للطعون التي قدمت في وقت سابق وقد يعاد عد وفرز محطات جديدة غير التي أعلن عنها سابقاً والبالغة أكثر من ألفي محطة".