وزيرة التضامن تكرم جامعة طنطا في ورشة عمل «حاضنات الطلاب الفائقين»

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة طنطا، وذلك خلال ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، لرؤساء ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها ببرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية.

من جانبه؛ أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن سعادته بهذا التكريم المقدم للجامعة تقديرًا لدورها في إنجاح مبادرة رعاية الفائقين علميًا بالجامعات المصرية التى أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا أن مبادرة رعاية الفائقين علميًا تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الطلاب والباحثين المتميزين، وتوجيه البحث العلمي لتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي نظمت الجامعة في سبتمبر الماضى احتفالية كبرى لتكريم 41 طالبًا وطالبة ضمن مبادرة "حاضنات الفائقين" فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن بالغربية، والدكتور فتوح راشد منسق مبادرة "حاضنات الفائقين"بجامعة طنطا.

وفازت كلية العلوم بجامعة طنطا بالمركز الأول وحصدت جائزة أعلى نشر علمى والتميز البحثى على مستوى الجامعات المصرية.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم الجائزة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، والتي تأتى في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورعاية الناشر الدولي "Clarivate"، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة العلماء والباحثين بكلية العلوم بالجامعة لتميزهم العلمى والبحثي، مؤكدًا أن حصاد الكلية للجائزة يأتى تتويجًا لجهودالجامعة فى تطوير منظومة البحث العلمى ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في المجلات ذات معامل التأثير المرتفع ودعم النشر الدولى لأبحاث علمائها فى كبرى المجلات العالمية.

أوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الجائزة حصلت عليها كلية العلوم لتميزها فى أبحاث البيولوجيا الجزيئية وهى فرعًا متخصصًا من الكيمياء الحيوية، وهي دراسة كيمياء الجزيئات المرتبطة بشكل خاص بالعمليات الحيوية.

وأضاف الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم بطنطا، أن هناك العديد من تطبيقات البيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية في شتي المجالات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: التطبيقات الطبية، والتطبيقات الصناعية، والتطبيقات الحيوانية، كما يمكن استخدامها فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.