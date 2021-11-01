BBC تزيد الغضب الشعبي ضدها وتهدر 300 ألف جنيه استرليني

كشفت صحيفة "اكسبرس" البريطانية إهدار هيئة الإذاعة البريطانية BBC أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي رسوم الترخيص.

قالت الصحيفة إن الإذاعة البريطانية ألغت 4684 تذكرة قطار و565 غرفة فندقية و1.226 رحلة تاكسي، ولم تسترد هذه الأموال.

أضافت أن رحلات القطار الغامضة التي تم إلغاؤها كلفت الإذاعة البريطانية 233 ألف جنيه استرليني وكلفت حجوزات الفنادق الملغاة 61.5 ألف جنيه إسترليني، بينما أضافت رحلات التاكسي المهجورة ما يصل إلى 81 ألف جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن هذا يعني أنه على مدى السنوات الـ5 الماضية، أهدرت بي بي سي أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني شهريًا على وسائل النقل والإقامة التي لم يستخدمها أحد في النهاية.

أوضحت أن كل سيارة أجرة غير مستخدمة كلفت الإذاعة ما متوسطه 15 جنيهًا إسترلينيًا، وتكلفة تذاكر القطار الملغاة نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل منها، في حين أن غرف الفندق المحجوزة التي تُركت فارغة تكلف ما متوسطه 100 جنيه إسترليني لكل منها.

وتقول بي بي سي إنها تحاول إبقاء الحجوزات الملغاة إلى الحد الأدنى، وبالنسبة لتذاكر الطيران غير المستخدمة ، فإن وكيل الحجز أمريكان إكسبريس يطالب تلقائيًا باسترداد الأموال.

وبالنسبة لسيارات الأجرة، تقول إن جميع أسعار بي بي سي تحتوي على وقت انتظار مبدئي مدته 10 دقائق مدمج في الرسوم وأن هذا عادة ما يكون وقتًا كافيًا للسماح للركاب المتأخرين بالحصول على سيارات الأجرة الخاصة بهم.

وعلى أسعار تذاكر القطارات، تقول إن العديد من التذاكر التي لم يتم تحصيلها من الآلات يتم استردادها لكن لا يمكنهم المطالبة باسترداد الأسعار "المسبقة" الأرخص ، حيث إنها غير قابلة للاسترداد.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب كورونا وعمليات الإغلاق، كان هناك سفر أقل بكثير في العام الماضي وتم تخفيض فاتورة بي بي سي للسفر والإقامة المهدرة بشكل كبير، على الرغم من أنها لا تزال تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف جنيه إسترليني.