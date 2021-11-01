الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تبحث التعاون مع نظيرتها الإماراتية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مريم المهيرى وزيرة البيئة وتغير المناخ الإمارتى، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتى، لبحث مجالات التعاون الثنائى البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين، على هامش مشاركتها فى الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف  الـ ٢٦ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة لوزيرة البيئة الإمارتية على توليها حقيبة البيئة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى هذا الملف الهام والحيوى.

وأكدت وزيرة البيئة التعاون البناء والمثمر بين وزراتى البيئة المصرية والإماراتية، مشيرة إلى أنه فى إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب فى دورته الحالية، فإنه من الممكن التعاون بين دولتى مصر والإمارات للخروج بمبادرة مشتركة لتغطية مؤتمرات تغير المناخ القادمة (cop27 وcop28)، مشيرة إلى أن مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوى لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق للإعداد لهذه  المبادرة المشتركة ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقه.

ومن جانبه، أكد الجانب الإماراتى عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتى مصر والإمارات، مثمناً قدرات وامكانيات جمهورية مصر العربية وبذلها أقصى الجهود لنجاح المؤتمر الحالى لتغير المناخ (cop26) والذى  سيكون علامة بارزة فى سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ.

مؤتمر الأطراف ال٢٦ لإتفاقية الأمم المتحدة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تغير المناخ وزير الصناعة الاماراتى مجالات التعاون الثنائى البيئي المملكة المتحدة

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