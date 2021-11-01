الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز شخص تسبب في وفاة طالب أثناء عبوره الطريق بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، الاثنين، حجز شخص صدم طالب وتسبب فى وفاته أثناء عبوره الطريق متجها إلى المدرسة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

وصرحت نيابة السلام، اليوم، بدفن طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى طريقه لمدرسته بمدينة السلام وتسليم الجثمان لذويه لإتمام مراسم الدفن.

ولقى طفل مصرعه، اليوم، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق متجهًا لمدرسته بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وسارعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

نتائج التحريات الأولية 
كشفت التحريات الأولية أن الطفل يدعى "أحمد.ع" 9 سنوات، لقى مصرعه فى الحال أثناء عبوره الطريق متجهًا لمدرسته بأحد الطرق الرئيسية بمدينة السلام محافظة القاهرة.

حجز نيابة طفل سيارة طريق

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طه الذى رأى

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